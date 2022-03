Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours Palais de la Porte Dorée – Musée national de l’histoire de l’immigration, 5 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 05 avril 2022 au dimanche 17 juillet 2022 :

mercredi

de 10h00 à 21h00

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

mardi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h30

payant

L’exposition Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours porte un regard neuf et documenté sur l’histoire des relations entre juifs et musulmans en France en révélant le rôle essentiel de la France et de l’État dans la transformation de ces relations, tant en Afrique du Nord qu’en France métropolitaine.

Réunissant plus de 100 œuvres d’art historiques et contemporaines, photographies, objets et de nombreux documents et archives, notamment audiovisuelles Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours explique comment et pourquoi plusieurs siècles de vie et d’histoire communes, d’imaginaire et de comportements communs se sont effacés en quelques décennies et quels possibles sont envisageables aujourd’hui, pour réinventer cette relation historique.

Avec le soutien de la Fondation Rothschild.

Palais de la Porte Dorée – Musée national de l’histoire de l’immigration 293 Av. Daumesnil Paris 75012

