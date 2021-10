Paris L'Institut du Monde Arabe île de France, Paris JUIFS D’ORIENT, UNE HISTOIRE PLURIMILLÉNAIRE L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

JUIFS D'ORIENT, UNE HISTOIRE PLURIMILLÉNAIRE L'Institut du Monde Arabe, 24 novembre 2021 au 13 mars 2022

À travers un parcours déployé sur 1100 mètres carrés, le visiteur découvrira l’histoire des communautés juives dans les pays arabes. Des premiers liens tissés entre les tribus juives de la Péninsule Arabique et le Prophète Mohammed, à l’essor des centres urbains juifs au Maghreb et dans l’empire ottoman ; de l’émergence des principales figures de la pensée juive à Bagdad, Fès, Le Caire ou Cordoue aux prémices de l’exil des juifs du monde arabe, l’exposition Juifs d’Orient, une histoire plurimillénaire fera le récit d’une coexistence, tour à tour féconde ou tumultueuse, qui enrichit depuis des siècles les cultures du monde arabe. Il s’agit de la première exposition de grande ampleur à traiter ce thème. Elle réunit une grande diversité d’oeuvres – près de 280! – qui témoignent de l’importance et de la pluralité des communautés juives, des rives de l’Euphrate aux plateaux du Haut Atlas. Vestiges archéologiques, manuscrits anciens, peintures, textiles, objets liturgiques, photographies, pièces musicales et installations audiovisuelles… Ces pièces d’exception révèlent un patrimoine profane et religieux d’une remarquable richesse. Elles illustrent aussi les liens profonds qui ont uni juifs et musulmans pendant des siècles. Expositions -> Histoire / Civilisations L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

