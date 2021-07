JUICY : Zamdane / JMK$ / S.teban / Bobba A$h BAOU, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Marseille.

VENDREDI 16 JUILLET 2021 Horaires : 19H00 – 02H00 lien billetterie : [https://urlz.fr/g6zh](https://urlz.fr/g6zh) – JUICY Le rendez-vous full hip-hop ! – ● ZAMDANE « Enfant du souk » c’est comme ça que Zamdane se défini. Ayant grandi à Bab Doukkala, quarCer populaire du souk de Marrakech, Ayoub – de son vrai nom – s’est construit dans un environnement contrasté où se côtoient touristes et gamins des rues. A 17 ans, il atterri à Marseille dans l’opaque de passer son BAC. Cette ville, il ne la quitte plus et il y est fortement attaché. « Marseille c’est à part, c’est la Méditerranée ». Bien qu’on ne l’identifie pas forcément à la scène marseillaise, Zamdane y est pourtant bien implanté et y a noué des liens solides avec beaucoup de rappeurs phocéens, notamment Soso Maness ou AM La Scampia. Son nouvel album, prévu pour le premier semestre 2021 est authentique, instinctif, selon ses propres mots. Ayoub y livre ce qu’il a sur le cœur sous différentes nuances musicales. Tout en restant fidèle à sa base rap, on y retrouve pêle-mêle prises de risques, mélodies et formats nouveaux. Le tout sans jamais perdre en cohérence. Un cap a été franchis et Zamdane compte bien nous le prouver cette année. ● JMK$ Figure de proue de cette nouvelle scène marseillaise, JMK$ navigue dans la trap depuis quelques années. Capable de sortir des bangers sombres, c’est désormais dans un registre plus mélodieux qu’on le retrouve fréquemment. On a souvent pu le voir entouré de son groupe 8848, des membres de Lyonzon ou encore du rappeur parisien 8Ruki ces dernières années. Il s’apprête d’ailleurs a sortir ‘’8Gang’’ une mixtape en collaboration avec ce dernier ou l’on retrouvera des productions de Brodinski, Binks Beats, C4PA, Tony Seltzer etc… Un projet fera suite a sa tape « Dirty south » avec le producteur marseillais Jw8l, sortie il y a tout juste un an. ● S.TÉBAN S.TÉBAN est un rappeur français né et résident à Marseille dans la cité du Plan d’aou. Il est proche de la scène montante de producteurs marseillais comme Lyele Gwapo, Fakri Jenkins, Kosei et Jwel et d’artistes comme Guapo Cartel, Zamdane ou encore JMK$. Apres plusieurs années d’activité dans la scène underground, il fonde son label Tesma Prod en 2019. En 2020 sort sur toutes les plateformes digitales son 1er EP intitulé Base 015 en hommage a l’arrondissement qui l’a vu grandir. ● BOBBA A$H Dj, compositeur et organisateur de soireés marseillais, Bobba A$h est un incontournable beatmaker de la cité phocéenne dont les Dj sets inégalables rythment à la perfection les soirées où il se produit. Ce jeune artiste se ballade entre trap, baile Funk, drill, et musique électronique, en ne respectant aucune autre règle si ce n’est celle de l’audace. – INFORMATIONS – Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Un espace « TEST rapide » sera également disponible à l’entrée du BAOU.

A partir de 11€

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



