Juicy x Vald, 25 mai 2022, .

Juicy x Vald

2022-05-25 20:00:00 – 2022-05-25

15 25 Juicy : plus qu’une soirée, c’est le rendez vous immanquable des passionnées d’la street. Une ôde au hip-hop en présence de ceux qui font la scène rap d’aujourd’hui et de demain. Ne loupez pas cette célébration pour connaître ce moment d’embrasement si intense où les corps et la musique ne font qu’un. r r nLine Up : r r nVald r nVald, nom d’artiste de Valentin Le Du, est un rappeur français né à Aulnay-sous-Bois, le 15 juillet 1992. r nDurant ses années de lycée, il écrit et film des sketchs.Vers ses 15 ans, Vald découvre enfin le rap, notamment à travers Kerry James, dont il écoutait souvent les morceaux sur internet. Il commence alors par écrire ses propres textes. r nEn 2012 il sort sa première mixtape NQNTMQMQMB (Ni Queue Ni Tête Mais Qui Met Quand Même Bien) et cours de rattrapage qu’il propose gratuitement sur son site. r nEn 2017 il sort son premier album Inspiré par la pornographie et les films d’horreur : agartha qui sera crédité d’une certification en or le 27 mars 2017 suivi d’un disque de platine sept mois après. Suite à son troisième album le monde est cruel en octobre 2019, il crée son propre label échelon music”. r r n& guest …

Juicy x Vald au Baou mercredi 25 mai !

Juicy : plus qu’une soirée, c’est le rendez vous immanquable des passionnées d’la street. Une ôde au hip-hop en présence de ceux qui font la scène rap d’aujourd’hui et de demain. Ne loupez pas cette célébration pour connaître ce moment d’embrasement si intense où les corps et la musique ne font qu’un. r r nLine Up : r r nVald r nVald, nom d’artiste de Valentin Le Du, est un rappeur français né à Aulnay-sous-Bois, le 15 juillet 1992. r nDurant ses années de lycée, il écrit et film des sketchs.Vers ses 15 ans, Vald découvre enfin le rap, notamment à travers Kerry James, dont il écoutait souvent les morceaux sur internet. Il commence alors par écrire ses propres textes. r nEn 2012 il sort sa première mixtape NQNTMQMQMB (Ni Queue Ni Tête Mais Qui Met Quand Même Bien) et cours de rattrapage qu’il propose gratuitement sur son site. r nEn 2017 il sort son premier album Inspiré par la pornographie et les films d’horreur : agartha qui sera crédité d’une certification en or le 27 mars 2017 suivi d’un disque de platine sept mois après. Suite à son troisième album le monde est cruel en octobre 2019, il crée son propre label échelon music”. r r n& guest …

dernière mise à jour : 2022-05-13 par