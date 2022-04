Juicy x Twerkistan BAOU Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Juicy x Twerkistan BAOU, 9 avril 2022, Marseille. Juicy x Twerkistan

BAOU, le samedi 9 avril à 20:00

La vi(ll)e se vit à fond à 200 dans les virages Passer du béton à la mer, franchir les expériences sans mater les rétros Retrouver son gang, célébrer l’avenir qui se trouve droit devant Juicy x Twerkistan Samedi 9 avril – Baou Billetterie → [https://bit.ly/34ZgSTa](https://bit.ly/34ZgSTa) Feat. King Doudou → instagram.com/_kingdoudou Lazuli (live) → instagram.com/lazulibb Twerkistan DJ’s : Habba Babba → instagram.com/habba__babba + Pakdjeen → instagram.com/pakdjeen Concept. Twerkistan → instagram.com/we.twerkistan Scéno. Alexandre Espagnol → instagram.com/cheval_chien Lili 2lestako → instagram.com/flux_tendu_marseille Visuals. Charlie Kapagolet → instagram.com/charliesphotojourney Ben Hubbard → instagram.com/bbeennhhuubbbbaarrdd Partner. La Piri Bikini → instagram.com/lapiribikini 20:00 – 02:00 Accueil : 07 60 65 35 14 Résa de tables : 06.12.65.62.23 Billetterie sur place et en ligne LE BAOU / NOUVEAU FORMAT MI-SAISON Réel acteur marseillais, le Baou a marqué les esprits en proposant une expérience unique sur Marseille. Open air niché sur les hauteurs de la ville, le Baou propose des soirées tous les week-ends sous son nouveau format pour la mi- saison avec une programmation éclectique. 3000 m2 de club open air 1000 m2 de tente Des DJ du monde entier Le ciel, la terre, la mer 2 BARS, cocktails savoureux Un parking gratuit et sécurisé

10 / 15€

♫♫♫ BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T20:00:00 2022-04-09T02:00:00

