REOUVERTURE BAOU #2 BAOU : JUICY x MARABOUTAGE VOL.1 LE 26 MARS 2022 ! ——————————————— 20:00 – 02:00 Accueil : 07 60 65 35 14 Résa de tables : 06.12.65.62.23 Billetterie sur place et en ligne Billetterie : [https://bit.ly/34z2ikY](https://bit.ly/34z2ikY) ——————————————— LE BAOU / NOUVEAU FORMAT MI-SAISON Réel acteur marseillais, le Baou a marqué les esprits en proposant une expérience unique sur Marseille. Open air niché sur les hauteurs de la ville, le Baou propose des soirées tous les week-ends sous son nouveau format pour la mi- saison avec une programmation éclectique. 3000 m2 de club open air 1000 m2 de tente Des DJ du monde entier Le ciel, la terre, la mer 2 BARS, cocktails savoureux Un parking gratuit et sécurisé ——————————————— LINE UP █ LA FAMILLE MARABOUTAGE IG : [https://www.instagram.com/lafamillemaraboutage/](https://www.instagram.com/lafamillemaraboutage/) Depuis cinq ans, la famille maraboutage, collectif artistique pluridisciplinaire et inclusif, agite la nuit marseillaise avec une énergie folle et engagée qu’elle n’est pas près de mettre de côté. █ MORIS BEAT IG : [https://www.instagram.com/moris.beat/](https://www.instagram.com/moris.beat/) Basé à Marseille, Moris beat âgé de 22 ans seulement, il est l’un des producteurs dont les créations font le plus de bruit sur la scène afrobeats mondiale.

15 / 10€

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T03:00:00