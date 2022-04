Juicy x Koba LaD | Kayla b2b Bobba A$h BAOU, 30 avril 2022, Marseille.

Juicy x Koba LaD | Kayla b2b Bobba A$h

BAOU, le samedi 30 avril à 20:00

20:00 – 02:00 Accueil : 07 60 65 35 14 Résa de tables : 06.12.65.62.23 Billetterie sur place et en ligne ——————————————— LE BAOU / NOUVEAU FORMAT MI-SAISON Réel acteur marseillais, le Baou a marqué les esprits en proposant une expérience unique sur Marseille. Open air niché sur les hauteurs de la ville, le Baou propose des soirées tous les week-ends sous son nouveau format pour la mi- saison avec une programmation éclectique. 1000 m2 de tente Des DJ du monde entier Le ciel, la terre, la mer 2 BARS, cocktails savoureux Un parking gratuit et sécurisé ——————————————— JUICY x KOBA LA D Nos soirées Juicy, chaque samedi soir, permettent au Baou de régner sur le monde de l’urbain ! Un style musical affirmé et décalé. On a prévu de vous faire bouger, danser, de votre entrée au Baou, jusqu’à la fermeture ! Rap français actuel et ancien, pop urbaine, tout y est pour vous régaler ! On a prévu de vous faire découvrir de belles nouveautés mais surprise, attendez-vous aussi à re-découvrir le rap et le RnB à l’ancienne. Line Up : – KOBA LA D Youtube : [https://www.youtube.com/channel/UCCSFseZ6DfCtVO8giGp7GfA](https://www.youtube.com/channel/UCCSFseZ6DfCtVO8giGp7GfA) Soundcloud : [https://soundcloud.com/kobalad](https://soundcloud.com/kobalad) Originaire du quartier du Bois Sauvage à Evry, le rappeur a fait ses débuts au sein du groupe Seven Binks, également composé de Kaflo et Shotas, petit frère de Dalsim de la Mafia Spartiate. Et d’un autre groupe du Parc aux Lièvres en pleine ascension et signé chez Wati-B. Les membres de Seven binks commenceront à mettre en ligne des freestyles individuels mettant en avant leurs personnalités musicales respectives. Cette série de freestyle permettra à Koba de prendre son envol, avec son premier freestyle comptabilisant plus de 150 000 vues, son deuxième monte à 750 000 vues. Le rappeur décide alors de lancer sa propre série de freestyle intitulée #FreestyleTénébreux. Tous les épisodes dépassent le million de vues. Le flow saccadé et les variations de voix inhabituelles du rappeur ont conquis le public. Repéré par Booska-P qui lui consacre un épisode de sa série Wesh consacrée aux nouveaux espoirs du rap francais. Le rappeur a conquis le public et il n’est pas prêt de s’arrêter en si bon chemin ! – BOBBA A$H Soundcloud : [https://soundcloud.com/bobbaash](https://soundcloud.com/bobbaash) – KAYLA Soudcloud : [https://soundcloud.com/cimer-music/27-kayla-for-cimer](https://soundcloud.com/cimer-music/27-kayla-for-cimer)

13 / 18€ en pré-vente / 23€ sur place

♫CLUBBING♫

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:00:00 2022-04-30T02:00:00