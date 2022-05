Juicy x Intercités Marseille 16e Arrondissement, 7 mai 2022, Marseille 16e Arrondissement.

Juicy x Intercités Baou 1 Avenue De l’argilité Marseille 16e Arrondissement

2022-05-07 – 2022-05-07 Baou 1 Avenue De l’argilité

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10 15 Cela fait quelques années que Andy 4000 sillonne les clubs parisiens, les routes

de France et les capitales européennes. En 2018, le collectif français Yard confie à Andy 4000 la prestigieuse mission d’être résidente de leurs événements. Andy casse les codes et fait ce qu’elle sait faire de mieux : être Disco Jockey. L’artiste sera accompagnée des deux DJ Brodinski et Rakoto 3000 ainsi que des rappeurs Steban et Bu$hi.

Juicy x Intercités : Andy 4000 & Guest au Baou samedi 7 mai !

https://www.facebook.com/baou.marseille/events

Baou 1 Avenue De l’argilité Marseille 16e Arrondissement

