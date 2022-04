Juicy X INTERCITÉS BAOU, 2 avril 2022, Marseille.

Juicy X INTERCITÉS

BAOU, le samedi 2 avril à 20:00

20:00 – 02:00 Accueil : 07 60 65 35 14 Résa de tables : 06 12 65 62 23 Billetterie sur place et en ligne Embarquement samedi 02 avril : [https://bit.ly/355kFOJ](https://bit.ly/355kFOJ) ——————————————— Juicy x Intercités : ANDY 4000 & GUEST Cela fait quelques années que Andy 4000 sillonne les clubs parisiens, les routes de France et les capitales européennes. En 2018, le collectif français Yard confie à Andy 4000 la prestigieuse mission d’être résidente de leurs événements. Sa seule zone de confort : retourner les dancefloors, qu’ils soient composés d’aficionados de hip-hop, de festivaliers avides de sensation fortes ou de modeux en mal d’Italo disco, Andy casse les codes et fait ce qu’elle sait faire de mieux : être DISCO JOCKEY. À chaque fois, quand la fête est finie, le constat est le même : l’envie insurmontable de la retrouver à son poste et de célébrer la musique. Cette fois-ci, elle s’associe aux soirées Juicy, pour apporter une nouvelle dimension à ces dernières. Et comme à son habitude, elle ne vient pas les mains vides. C’est depuis Paris qu’elle embarque accompagnée de la crème des artistes féminines de la région Carla Genus et le Juiice. Sur le chemin, petit stop à Lyon Perrache pour nous faire découvrir un des acteurs principaux de Lyonzon, KPRI. Elle arrivera à bon port à Saint Charles avec les locaux Lyele et JMK$. Qui veut monter dans le plus Juicy des INTER CITÉS ? ——————————————— LINE UP : ◻️ CARLA GENUS : [https://soundcloud.com/carlagenus](https://soundcloud.com/carlagenus) ◻️ LE JUIICE : [https://soundcloud.com/le-juiice](https://soundcloud.com/le-juiice) ◻️ KPRI : [https://soundcloud.com/n-a-r-o-u-t-e-a-u](https://soundcloud.com/n-a-r-o-u-t-e-a-u) ◻️ LYELE : [https://soundcloud.com/lyele_gwapo](https://soundcloud.com/lyele_gwapo) ◻️ JMK$ : [https://soundcloud.com/summumklan8848](https://soundcloud.com/summumklan8848) ——————————————— LE BAOU / NOUVEAU FORMAT MI-SAISON Réel acteur marseillais, le Baou a marqué les esprits en proposant une expérience unique sur Marseille. Open air niché sur les hauteurs de la ville, le Baou propose des soirées tous les week-ends sous son nouveau format pour la mi- saison avec une programmation éclectique. 3000 m2 de club open air 1000 m2 de tente Des DJ du monde entier Le ciel, la terre, la mer 2 BARS, cocktails savoureux Un parking gratuit et sécurisé

10 / 15€

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



