JUICY x HOTEL RADIO PARIS ——————————————— 20:00 – 02:00 Accueil : 07.60.65.35.14 Résa de tables : 06.12.65.62.23 Billetterie sur place et en ligne ——————————————— LORD APEX, DJ HOTEL RADIO PARIS ET BUSY P Line up : • DJ HRP : IG : [https://www.instagram.com/hotelradioparis/](https://www.instagram.com/hotelradioparis/) C’est le dj résident de la webradio parisienne de ceux qui feront la musique de demain. Grand amoureux de house et de club music, cet outsider-défricheur-connecteur est un puits de musique sachant allier les rappeurs Soundcloud aux stars des favelas de Rio. • BUSY P / PEDRO WINTER : [https://soundcloud.com/busy-p-official](https://soundcloud.com/busy-p-official) IG : [https://www.instagram.com/edbanger/](https://www.instagram.com/edbanger/) Producteur et dj français, Busy P est une figure emblématique de la scène électronique mondiale. Surnommé le « Electro Music Ambassador’s French touch », il crée Ed Banger records et référence les artistes français les plus connus : Myd, David Guetta, Bob sinclar, Daft Punk, Cassius, Justice, Breakbot etc… • LORD APEX : [https://soundcloud.com/lordapex](https://soundcloud.com/lordapex) IG : [https://www.instagram.com/senseiapex/](https://www.instagram.com/senseiapex/) Accumulant plus de 250 000 auditeurs spotify par mois, Le MC et dj londonnien Lord Apex est passé devant le micro de Colors Studio et cumule des centaines de milliers de vues sur Youtube. ——————————————— LE BAOU / NOUVEAU FORMAT MI-SAISON Réel acteur marseillais, le Baou a marqué les esprits en proposant une expérience unique sur Marseille. Open air niché sur les hauteurs de la ville, le Baou propose des soirées tous les week-ends sous son nouveau format pour la mi- saison avec une programmation éclectique. 3000 m2 de club open air 1000 m2 de tente Des DJ du monde entier Le ciel, la terre, la mer 2 BARS, cocktails savoureux Un parking gratuit et sécurisé

10 / 15€ en pré-vente

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



