Juicy : Seth Gueko & Stos BAOU, 13 août 2021, Marseille.

BAOU, le vendredi 13 août à 16:00

La plus chaude soirée de la cité phocéenne revient au baou pour sa saison 2021 ! Danseurs et danseuses, passionné.e.s du genre, fêtard.e.s, vos plus bouillantes sorties du vendredi on un nom, JUICY ——————————————— 19:00 – 02:00 Résa de tables : 0635587488 Billetterie sur place et en ligne Billetterie : [https://urlz.fr/geXr](https://urlz.fr/geXr) ——————————————— LE BAOU ? 3000 m2 de club open air Des navettes gratuites au départ de la place de la joliette toutes les heures à partir de 19:30 Espace COVID “tests-(très)rapides” Le ciel, la terre, la mer “Le Marché”, 300m2 de chill & food 3 BARS, cocktails savoureux Une calanque, une crique, sur résa : 0635587488 ! Un parking gratuit et sécurisé ——————————————— ● LINE UP █ SETH GUEKO & STOS ( Showcase ) FB : [https://www.facebook.com/sethguekofficiel](https://www.facebook.com/sethguekofficiel) IG : [https://www.instagram.com/sethguekofficiel/?hl=fr](https://www.instagram.com/sethguekofficiel/?hl=fr) – IG : [https://www.instagram.com/stosbaby1/?hl=fr](https://www.instagram.com/stosbaby1/?hl=fr) – Seth Gueko n’est plus à présenter. Actif depuis 1998, le rappeur s’est rapidement fait un nom dans le milieu, notamment grâce à son sens de la formule et de la punchline. Ses gimmicks et son ton souvent sardonique, servi par des rimes riches et un texte travaillé, ont participé à construire autour de l’artiste un véritable personnage médiatique. Mais aujourd’hui il débarque avec Stos, son fils. Les deux Barlous ont dévoilé leur projet “Tel Père Tel Fils” le 26 février dernier. Deux ans plus tôt, un premier EP au titre éponyme était sorti, permettant la découverte du jeune nouveau rappeur. C’est aujourd’hui l’album entier qu’ils nous présentent en famille, entre punchlines crues et sons mélodieux. – Source : ARTE Concert « Dans le club » ——————————————— ➤ INFORMATIONS Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Un espace “TEST rapide” sera également disponible à l’entrée du BAOU.

A partir de 11€

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-13T16:00:00 2021-08-13T23:00:00