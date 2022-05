Juicy Le Hasard Ludique, 24 juin 2022, Paris.

Le vendredi 24 juin 2022

de 20h00 à 23h30

Après les release parties de ses EP sold out en France et en Belgique, le duo bruxellois JUICY présentera son premier album, Mobile, sur la scène du Hasard Ludique !

Pour leur premier album MOBILE, sortie en mars 2022, Julie Rens et Sasha Vovk dévoilent une nouvelle identité musicale. Le duo veut trouver la parfaite symbiose entre instruments analogiques et acoustiques. Ayant fait appel à un orchestre à cordes et autres instrumentistes durant la période d’enregistrement, l’entièreté de ce nouvel album flirte entre ces sonorités aux connotations classiques et un son produit, actuel et percussif. Le groupe a pour objectif d’élargir son public et peut-être d’interpeller aussi un public friand de musique jazz et classique. L’envie du duo est de proposer un album moderne et accessible à tous, tout en étant riche en influences musicales, avec des thématiques actuelles et engagées, le tout emballé dans un ensemble de visuels forts.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

