BAOU : Juicy / Lala &ce – VENDREDI 09 JUILLET 2021 Horaires : 19H00 – 02H00 Billetterie sur place et en ligne. – Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 – – LINE UP – ● LALA &CE : Lala&ce est l’antithèse du rap français. Tel un ovni, elle réinvente les codes et se les approprient avec une facilité et une aisance déconcertante. Lala&ce c’est des punchlines incisive et un art de la découpe inimitable, son flow aérien et aquatique nous transportent à travers différent univers . Vanity Fair la définira comme « le meilleur secret du rap français mais plus pour longtemps; le magazine GQ classera sa premiere mixtape comme l’un des meilleurs projets du 21e siècle. Son passage remarqué chez « COLORS » lui permet de toucher un nouveau public et le single « show me love » quant à lui met en lumière la versatilité de l’artiste. A chaque écoute on redécouvre Lala&ce. Avec son premier album « Everything Tasteful » elle nous confirme qu’il existe une Lala pour chacun entre nous. – INFORMATIONS – L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Toute personne ne présentant pas ce pass se verra refuser l’entrée sans remboursement de sa prevente. Pour plus d’informations contactez 0760653514

A partir de 11€

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



