Les Soirées Sevoy de Jugon- les- Lacs église saint Malo de Lescouët- Jugon, 25 juin 2022 18:30, Jugon-les-Lacs Commune nouvelle. Samedi 25 juin, 18h30 Sur place 10€; gratuité pour enfants accompagnés yjfmerdrignac@yahoo.fr Concert ‘ Maddalena ” Chant, violons, orgue, violoncelle. Grandes pages consacrées à Marie- Magdeleine. Samedi 25 juin à 18h ; église saint Malo de Lescouët- Jugon.

” Maddalena “; concert de Marthe DAVOST, soprano, et l’ Ensemble ‘ Ma Non troppo ‘ , Camille RANCIERE & Pascale JARDIN, violons; Keiko GOMI , violoncelle. ;Clémence SCHWEYER, orgue.

( Grandes pages consacrées à Marie- Magdeleine), église saint Malo de Lescouët- Jugon 22 270 Jugon- les- Lacs

