Les Soirées Sevoy de JUgon- les- Lacs église saint Malo de Lescouët- Jugon, 30 mai 2022 20:30, Jugon-les-Lacs Commune nouvelle. Lundi 30 mai, 20h30 Sur place 10 € ; enfants accompagnéz, gratuit yjfmerdrignac@yahoo.fr Les Soirées Sevoy de Jugon- les- Lacs : samedi 04 juin à 20h30. Concert ‘ A l’ Entour de la Parole ‘ Jean- LUc TAMBY, luth; Emilie YAOUANQ- TAMBY, harpe; Yolaine DELAMAIRE, chant. Les Soirées Sevoy proposent une série de 5 concerts d’ été, de début juin à mi- septembre, accessibles financièrement., grâce à la générosité de grands artistes.

Premier concert de la saison 2022 : samedi 04 juin à 20h30

Participation 10 €; gratuité pour les enfants accompagnés.

Réservations indispensables ( places en nombre limité) ; il est prudent de le faire bien à l’ avance !

contact courriel ; yjfmerdrignac@yahoo.fr

tel : 02 96 31 62 91

( Jugon- les- Lacs : 22 270 )

