Juglair – Dicklove Le CENTQUATRE – PARIS, 15 février 2023, Paris.

Du mercredi 15 février 2023 au vendredi 17 février 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 20h30

. payant

De 8 € à 15 €

Entre le mât chinois, agrès traditionnellement masculin, et la barre de pole dance, Juglair ne choisit pas. En vraie bête de scène, elle jongle avec les représentations de genre, dans une ode réjouissante à la liberté.

Création 2021

dans le cadre du Festival Les Singulier·es 2023

Au centre de l’arène : Juglair, acrobate androgyne, comédienne explosive, as de la transformation physique, se joue des frontières du genre jusqu’au grotesque. Il est question d’une femme devenue homme qui se fait femme, à moins que ce ne soit l’inverse… Tantôt drôle, tantôt émouvante, l’artiste passe de « il » à « elle » dans une maîtrise gestuelle et vocale époustouflante accompagnée d’un musicien tout aussi explosif et troublant.

Avec Dicklove, Juglair approfondit un parti pris déjà présent dans Diktat, son premier solo : faire du corps un terrain de jeux en s’appuyant cette fois-ci sur les codes ordinaires ou exacerbés de la féminité et de la virilité. Dicklove s’adresse à toutes et tous, évitant l’écueil du manifeste idéologique, et invite à mesurer l’absurdité des carcans du genre et à ouvrir un horizon au-delà des identités définies.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/juglair-dicklove.html 01 53 35 50 00 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=101876827775

Fabien Buring Juglair – Dicklove