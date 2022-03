JUGENDJAZZO AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le JUGENDJAZZORCHESTER est une plateforme pour promouvoir de jeunes talents musicaux provenant de toute la Suisse. Chaque année une vingtaine de musiciennes et de musiciens ambitieux issues de tous les coins du pays forment un grand orchestre de jazz. Les compositions sont écrites par la direction artistique, et les membres du groupe sont activement impliqués dans le processus de création et d’arrangement. La tournée en Suisse marque à la fois le couronnement et la clôture du projet. Elin Vankan, chant Maria Von Rütte, chant Anouchka Enzinga, chant Camille Burkhard, chant Mattia Facchini, saxophones, flûtes Ruben Kichling, saxophones, flûtes Jonathan Götz, saxophones, flûtes Mattia Belz, trompettes Valerian Alfaré, trompettes Lam Dan Nguyen, trompettes Ferdinand Silberg, trombones Gloria Ryter, trombones Maxence Nappez, trombones Lucas Andreas Sevilla Fluri, guitare électrique Luca Imholz, guitare électrique Catherine Tang, piano, synthétiseur Helen Ribi, basse électrique Florian Krummenacher, contrebasse Bérénice Awa Keller, percussion Nathan Triquet, batterie Fantin Calame, vibraphone Benjamin Weidekamp, direction

Entrée libre

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

