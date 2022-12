Guten Tag! Jugendherberge Regensburg Kultur Jugendherberge Ratisbonne Catégorie d’évènement: Ratisbonne

337.40€ Clermontois / 483€ non Clermontois

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Notre ville jumelle accueillera les petits Clermontois pour un séjour de découverte de la culture Germanique.

L'hébergement se fera à l'auberge de jeunesse de Regensburg.

L’hébergement se fera à l’auberge de jeunesse de Regensburg. Les enfants prendront un bus le matin et le soir afin de se rendre dans une structure de loisirs en pleine nature, située à quelques kilomètres de la ville. Les enfants se joindront aux petits Allemands pour participer à des activités sportives, créatives et culturelles.

Avec ce séjour riche et intense, vos enfants s’amuseront pleinement !

