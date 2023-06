Réveillon de la Saint-Sylvestre Jugeals-Nazareth, 31 décembre 2023, Jugeals-Nazareth.

Jugeals-Nazareth,Corrèze

Le réveillon du 31 décembre organisé par le comité des fêtes, sera animé par Quercy Mélodies. Repas assuré par Les Garenne du Gourd.

2023-12-31 à ; fin : 2023-12-31 . .

Jugeals-Nazareth 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The December 31st New Year’s Eve party, organized by the Comité des fêtes, will be hosted by Quercy Mélodies. Meal provided by Les Garenne du Gourd

La Nochevieja del 31 de diciembre, organizada por la comisión de fiestas, estará amenizada por Quercy Mélodies. Comida a cargo de Les Garenne du Gourd

Der vom Festkomitee organisierte Silvesterabend am 31. Dezember wird von Quercy Mélodies musikalisch umrahmt. Das Essen wird von Les Garenne du Gourd serviert

Mise à jour le 2023-06-07 par Brive Tourisme