Marché festif Jugeals-Nazareth, 1 juillet 2023, Jugeals-Nazareth.

Jugeals-Nazareth,Corrèze

Organisé par l’association Les Amis de Jugeals-Nazareth.

A partir de 16h dans le bourg : Voie romaine et rue de l’Ancienne Forge..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . .

Jugeals-Nazareth 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Organisée par l’association Les Amis de Jugeals-Nazareth. Pains, pizzas et tartes cuits dans le four du village et mis en vente le samedi.

Dimanche matin, randonnée pédestre de 10 km, tarif 6€ : inscription sur place à partir de 8h. A midi repas entrecôte-frite et dessert à 18€ (sur réservation)

Organizado por la asociación Les Amis de Jugeals-Nazareth.

A partir de las 16:00 h en el pueblo: calzada romana y rue de l’Ancienne Forge.

Organisiert von der Vereinigung Les Amis de Jugeals-Nazareth.

Ab 16 Uhr in der Ortschaft: Voie romaine und rue de l’Ancienne Forge.

Mise à jour le 2023-06-07 par Brive Tourisme