JUGANDO TRIBUTE SANTANA ESPACE RIED BRUN Muntzenheim, vendredi 31 mai 2024.

Carlos Santana est l’un des rares musiciens à avoir enregistré de nombreux tubes sur cinq décennies, depuis les années 1960. Dans sa musique, on retrouve des éléments rock, blues, jazz, funk et autres influences. Une musique unique qui enivre et enchante encore aujourd’hui des générations de fans dans le monde entier.Europa, Black Magic Woman, Oye Como Va, Samba Pa Ti, She’s Not There, Maria Maria, Soul Sacrifice … autant de morceaux mythiques qui ont traversé les époques avec toujours autant de plaisir à écouter et a partager. Originaire de Marseille, JUGANDO fait partager à chacune de ses représentations l’esprit, la chaleur, la puissance et une certaine communion de fête avec le public qui est l’une des particularités de ce groupe mythique de la scène internationale. Plus de 2h de concert où se mêlent ambiances, souvenirs et émotions, interprété par des musiciens d’expérience, tous talentueux et passionnés par la musique de Carlos SANTANA. Voir JUGANDO, c’est une fête à l’état pur, un spectacle à écouter, à chanter et à danser … Cordialement, Patrick GEORGENTHUMPAGEO Productions

Tarif : 34.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE RIED BRUN 24 RUE VAUBAN 68320 Muntzenheim 68