Juergen Teller, i need to live Grand Palais Ephémère Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Du samedi 16 décembre 2023 au mardi 09 janvier 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

.Tout public. payant

De 11 à 15 euros

Juergen Teller est internationalement reconnu pour ses portraits francs de célébrités, ses éditoriaux de mode provocateurs et ses campagnes emblématiques pour des créateurs tels que Saint Laurent, Marc Jacobs, Vivienne Westwood ou encore Loewe.

Depuis sa montée en notoriété en tant que photographe à Londres au début des années 1990, Teller a également produit d’importantes séries d’œuvres personnelles dans lesquelles il s’interroge lui-même, sa famille, ses racines et son identité.

L’exposition i need to live est, à ce jour, la plus importante dédiée à son œuvre. Rassemblant des œuvres personnelles et commandées, des images instantanément reconnaissables et de nouvelles séries de photographies, complémentée par des vidéos et des installations, ce spectacle extraordinaire invite à découvrir le style direct et réaliste par lequel Teller se confronte aux faits marquants de sa vie et célèbre la valeur de l’existence humaine.

Adaptée à l’espace impressionnant du Grand Palais Éphémère par le cabinet primé 6a architects, déjà responsable de la construction de l’atelier de Teller à Londres, la scénographie spectaculaire de i need to live offre une expérience visuelle unique, au cours de laquelle les visiteurs pourront découvrir toute la diversité du travail de cet artiste hors du commun.

Grand Palais Ephémère Place Joffre 75007 Paris

Contact : https://www.grandpalais.fr/fr/lieux/grand-palais-ephemere

© Juergen Teller, All rights Reserved Self-portrait for Business of Fashion London 2015