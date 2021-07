Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Judo Tour Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Judo Tour Saint-Astier, 27 juillet 2021, Saint-Astier. Judo Tour 2021-07-27 09:00:00 – 2021-07-27 12:00:00

Saint-Astier Dordogne Saint-Astier Judo Tour Dordogne : cet été, viens te tester sur le tatami !

Initiation gratuite : 9h-12h, place du Général de Gaulle

