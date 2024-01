Judo et Olympisme Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 1 février 2024, Paris.

Le jeudi 01 février 2024

de 18h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Conférence autour du judo et des Jeux Olympiques, en collaboration avec France-Judo, l’Académie Française de Judo

Invité par Pierre de Coubertin à siéger au Comité international

olympique en 1909, Jigoro Kano est rapidement devenu le personnage central de

l’histoire du sport et de l’éducation physique au Japon. L’inscription du judo

au programme des Jeux olympiques de 1940 traduit le succès de la méthode qu’il

a fondée. Quelles similitudes et quels contrastes pouvons-nous repérer entre

les conceptions philosophiques de ces deux grands apôtres de l’exercice

physique, entre les visées élitistes de la maxime olympique « Altius,

citius, fortius » et celle du fondateur du judo « Entraide et

prospérité mutuelle » ? Par quel biais et sous quelles influences,

« l’art martial » a-t-il été transformé en sport moderne ?

Cette conférence examine les faits et le rôle des acteurs. Elle

dégage les moteurs d’évolution qui, sur la longue durée, ont donné au judo une

place de choix dans le programme olympique actuel.

Intervenants :

– Yasuhiro Yamashita, champion olympique, membre du

Comité international olympique (vidéo)

– Thierry Rey, champion olympique, conseiller spécial

Paris 2024

– Patrick Clastres, historien du sport, Université de

Lausanne

– Michel Brousse, secrétaire de l’Académie française de

judo

Un débat de clôture accueillera des responsables du sport et des

acteurs de la scène olympique.

Coorganisation : France-Judo, Académie française de judo

Maison de la culture du Japon à Paris 101bis quai Jacques Chirac 75015 Paris

Contact : https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/judo-et-olympisme +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/judo-et-olympisme

Judo Atlanta ©IJF-Bob Willingham