Judo en scène MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Judo en scène MJC de Saint-Chamond, 20 avril 2022, Saint-Chamond. Judo en scène

du mercredi 20 avril au jeudi 21 avril à MJC de Saint-Chamond

Sur 2 jours avec comme horaires de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 Possibilité de manger sur place avec le repas tiré du sac. PROGRAMME Initiation à la culture judo (Valeurs et techniques) Accessible pour les débutants Initiation au jeu d acteur. Élaboration de scénettes en rapport avec le code moral du judo

Gratuit

Quand les valeurs du dojo s’exportent dans la rue MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T12:00:00;2022-04-20T13:30:00 2022-04-20T16:30:00;2022-04-21T09:00:00 2022-04-21T12:00:00;2022-04-21T13:30:00 2022-04-21T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu MJC de Saint-Chamond Adresse 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Ville Saint-Chamond lieuville MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Departement Loire

MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chamond/

Judo en scène MJC de Saint-Chamond 2022-04-20 was last modified: by Judo en scène MJC de Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond 20 avril 2022 MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Saint-Chamond

Saint-Chamond Loire