JUDITH OWEN & HER NEW ORLEANS GENTLEMEN CALLERS DUC DES LOMBARDS, 23 février 2023, PARIS.

JUDITH OWEN & HER NEW ORLEANS GENTLEMEN CALLERS DUC DES LOMBARDS. Un spectacle à la date du 2023-02-23 à 22:00 (2023-02-22 au ). Tarif : 39.6 à 39.6 euros.

Judith Owen – Voix David Torkanowsky – Piano David Blenkhorn – Guitare Kevin Louis – Cornet Ricardo Pascal – Saxophone Lex Warshawski – Contrebasse Pedro Segundo – Batterie Judith Owen est de retour au Duc après quatre concerts à guichets fermés en septembre dernier ! Sa voix puissante résonne depuis plus de dix ans sur la scène jazz internationale. Dans son nouvel album “Come On And Get It”, la chanteuse a puisé son inspiration à La Nouvelle-Orléans et s’est entourée des meilleurs musiciens locaux pour rendre hommage aux voix féminines des années 50 et 60. Tribute to the greatest female voices of the 50s and 60s.

Votre billet est ici

DUC DES LOMBARDS PARIS 42 RUE DES LOMBARDS Paris

Judith Owen – Voix

David Torkanowsky – Piano

David Blenkhorn – Guitare

Kevin Louis – Cornet

Ricardo Pascal – Saxophone

Lex Warshawski – Contrebasse

Pedro Segundo – Batterie

Judith Owen est de retour au Duc après quatre concerts à guichets fermés en septembre dernier ! Sa voix puissante résonne depuis plus de dix ans sur la scène jazz internationale. Dans son nouvel album “Come On And Get It”, la chanteuse a puisé son inspiration à La Nouvelle-Orléans et s’est entourée des meilleurs musiciens locaux pour rendre hommage aux voix féminines des années 50 et 60.

Tribute to the greatest female voices of the 50s and 60s.

.39.6 EUR39.6.

Votre billet est ici