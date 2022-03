JUDITH JOY ROSS – PHOTOGRAPHIES 1978-2015 Le BAL, 16 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 16 mars 2022 au dimanche 18 septembre 2022 :

vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

jeudi

de 12h00 à 18h00

mercredi

de 12h00 à 20h00

payant

LE BAL PRÉSENTE LE TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE DE L’ARTISTE AMERICAINE, JUDITH JOY ROSS, FIGURE MAJEURE DE LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE CONNUE DANS LE MONDE ENTIER POUR SES PORTRAITS.

Reconnue comme l’une des plus grandes portraitistes de son temps, Judith Joy Ross (née en 1946 à Hazleton) est d’abord et avant tout une artiste dotée d’une intuition rare. Depuis le milieu des années 1970, grâce à l’usage de chambres photographiques et par la pratique du tirage par contact, Judith Joy Ross immortalise de brèves rencontres avec toutes sortes d’individus, appartenant principalement à la classe ouvrière du nord-est de la Pennsylvanie, région où elle est née, a grandi et vit.

Judith Joy Ross enregistre avec une délicatesse infinie, sans une once de sentimentalité ou d’ironie, les visages et les attitudes des personnes placées devant son objectif, en restant attentive à la complexité de leur identité et sans jamais projeter sur elles une idée préconçue. Cela exige une égalité radicale et spontanée dans la relation entre la photographe et son modèle.

Les portraits de Judith Joy Ross sont le plus souvent réalisés dans le cadre de séries motivées par des préoccupations morales, civiques ou existentielles qui couvrent tout le champ de l’expérience humaine – l’innocence et la peine ; le courage et la peur ; l’amertume et la beauté ; la résilience et le désenchantement. Adolescents dans un parc municipal, élèves des écoles publiques, immigrés africains à Paris ou encore inconnus rencontrés lors d’un périple en voiture : Judith Joy Ross se voue essentiellement à ceux qui ne font l’objet d’aucune attention particulière, et ce, parce qu’elle se sent proche d’eux. L’engagement des États-Unis dans plusieurs conflits a donné lieu à certains de ses portraits les plus fascinants, ceux notamment des visiteurs du Mémorial de la guerre du Vietnam, des réservistes de l’armée américaine soudainement mobilisés ou des citoyens qui militent pour ou contre ces guerres.

Contrairement à Nadar, à August Sander et à la plupart des grands portraitistes avant elle, Ross n’a jamais eu de studio ou d’activité commerciale, et n’a accepté des commandes qu’à titre exceptionnel. Ses photographies lui permettent d’appréhender le monde à travers son propre prisme, bien au-delà de leurs thèmes qui opèrent comme des catalyseurs.

Par une tension particulière entre intimité et distance émotionnelle, Judith Joy Ross révèle la capacité de transformation des êtres humains face aux réalités du monde. Pour elle, l’appareil photo est non seulement un moyen pour entrer en relation avec l’autre, mais aussi un instrument de transcendance. « Sans appareil photo, je suis souvent inquiète et impitoyable dans mes jugements » déclare Judith Joy Ross. « Avec un appareil photo, j’arrive enfin à voir et à trouver un sens à tout cela. »

Joshua Chuang, commissaire

Le BAL 6, Impasse de la Défense Paris 75018

Contact : https://www.le-bal.fr/tarifs-et-billetterie-en-ligne

