Judith Hill, Runaway Train New Morning Paris, jeudi 30 mai 2024.

Le jeudi 30 mai 2024

de 19h30 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant Tarif New Morning : 29.70 EUR

Elle peut se targuer d’avoir travaillé aux côtés des plus grands, de Prince à Michael Jackson, en passant par Stevie Wonder et, plus récemment, John Legend. Il y a chez cette artiste l’élégance d’une Aretha Franklin, la liberté d’une Billie Holiday et la soul malicieuse d’un Curtis Mayfield. Une expérience unique pour une artiste totale.

Judith Hill possède une puissance vocale et un groove sans pareil, parvenant à insuffler une intensité et un sens du grandiose à chacun de ses titres, dont la richesse instrumentale et mélodique le dispute à l’intelligence de ses compositions.

Auteur-compositeur, arrangeur, pianiste et guitariste accomplie, primée à plusieurs reprises, Judith Hill, née en 1984 à Los Angeles, est probablement la seule musicienne à pouvoir citer Elton John, Spike Lee, Prince, Michael Jackson et Michel Polnareff parmi ceux qui ont fait appel à son talent. Dès les années 2000, elle participe en qualité de choriste à des albums de grandes vedettes dont Anastacia, Robbie Williams, Rod Stewart etc. En 2009, c’est Michael Jackson qui la choisit pour chanter en duo avec lui sur « I Just Can’t Stop Loving You » lors des concerts This Is It, et se produit lors de la cérémonie commémorative du roi de la pop, où elle prend la vedette pour « Heal the World ». Au cours des années suivantes, Hill continue à travailler en arrière-plan pour Elton John, Gregg Allman et Barry Manilow, Rod Stewart… Elle débute sa carrière solo en 2012 avec la bande originale du film Red Hook Summer de Spike Lee. L’année suivante, elle participe à l’émission The Voice et élabore depuis une discographie d’albums de plus en plus raffinés et créatifs, dont Back in Time (2015), produit par Prince, suivi de Golden Child (2018) et Baby, I’m Hollywood ! En 2021, elle joue dans 20 Feet from Stardom, qui met en lumière le travail méconnu des choristes et qui a remporté l’Oscar du meilleur documentaire et le Grammy du meilleur film musical. Au cours de ces dernières années, elle a également enregistré et joué derrière des artistes tels que Prince, Johnny Mathis, Perry Farrell etc.

Judith Hill

Guitare, Piano, Voix

Robert Peewee Hill

Basse

Michiko Hill

Claviers, Orgue Hammond

John Staten

Batterie

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

