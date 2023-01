Judith Hill New Morning Paris Catégories d’Évènement: île de France

Judith Hill New Morning, 5 avril 2023, Paris. Le mercredi 05 avril 2023

de 19h30 à 23h00

. payant Tarif New Morning : 28.60 EUR

Dernier album : « Baby, I’m Hollywood » Mickael Jackson, Stevie Wonder, Prince, John Legend : ils ont tous collaboré avec la chanteuse de Los Angeles. Son nom ne dit peut-être rien au grand public et pourtant, Judith Hill compte parmi les vocalistes les plus courues des Etats-Unis. Michael Jackson, Stevie Wonder, et plus dernièrement John Legend font ainsi partie des artistes à avoir fait appel à ses talents. En marge de ces tournées aux côtés de légendes de la pop américaine, la chanteuse est aussi connue pour ses apparitions à l’écran, que ce soit en tant que participante à l’émission The Voice ou encore pour son rôle dans le documentaire 20 Feet from Stardom qui lui a valu un Grammy Awards. Pour l’enregistrement de son premier album, Judith Hill s’est entourée d’une autre grande figure de la pop américaine, en la personne de Prince. Un parcours hors du commun au son des morceaux qui l’ont influencée, du chant immaculé de Billie Holiday à la voix de Curtis Mayfield qu’elle écoutait enfant à l’arrière de la voiture de son père. New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20230405-5660-judith-hill.html https://www.facebook.com/events/707265861023812/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/707265861023812/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.newmorning.com/20230405-5660-judith-hill.html

