JUDITH HILL LE COLISEE, 11 avril 2023, LENS.

JUDITH HILL LE COLISEE. Un spectacle à la date du 2023-04-11 à 20:00 (2023-04-11 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

FROM LA TO IVRY SUR SEINE, HERE WE ARE ! JUDITH HILL, c’est une excursion au sein de la musique afro-américaine, du funk psychédélique et de références soul plus que pointues. La fille des membres du groupe Pee Wee sera de retour en France et passera par le Hangar ! La chanteuse, auteure, compositrice de renom a travaillé avec les plus grands : Prince, Michael Jackson, Morgan Freeman, Spike Lee, John Legend, Josh Groban… Et un Grammy en poche. « Je voulais personnifier Hollywood en une femme, une survivante », c’est réussi.

Votre billet est ici

LE COLISEE LENS 12, rue de Paris Pas-de-Calais

FROM LA TO IVRY SUR SEINE, HERE WE ARE !

JUDITH HILL, c’est une excursion au sein de la musique afro-américaine, du funk psychédélique et de références soul plus que pointues. La fille des membres du groupe Pee Wee sera de retour en France et passera par le Hangar ! La chanteuse, auteure, compositrice de renom a travaillé avec les plus grands : Prince, Michael Jackson, Morgan Freeman, Spike Lee, John Legend, Josh Groban… Et un Grammy en poche. « Je voulais personnifier Hollywood en une femme, une survivante », c’est réussi.

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici