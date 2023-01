Judith Gautier, une intellectuelle d’exception Maison des associations du 8e Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Judith Gautier, une intellectuelle d’exception Maison des associations du 8e, 16 mars 2023, Paris. Le jeudi 16 mars 2023

de 15h00 à 16h30

. gratuit

Appréciée de Victor Hugo, fascinée par Richard Wagner : Judith Gautier, une intellectuelle d’exception Judith Gautier sut mettre à profit l’éducation exceptionnelle qu’elle avait reçue ( son père, ses parrains, son mari furent les écrivains majeurs de son siècle) et ses prodigieux talents pour devenir elle-même une très grande artiste, vivre de sa plume et être la première femme élue à l’Académie Goncourt en 1910. Grande connaisseuse de la littérature chinoise et japonaise, fascinée par Richard Wagner, elle laisse une œuvre puissamment originale de romancière, traductrice et poétesse. À propos de la conférencière : Cécile Leblanc est maîtresse de conférences à la Sorbonne-Nouvelle, habilitée à diriger des recherches. Maison des associations du 8e 28, rue Laure Diebold 75008 Paris Contact : http://sha8-17.e-monsite.com/

Detroit Institute of Arts Judith Gautier par John Singer Sargent.

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison des associations du 8e Adresse 28, rue Laure Diebold Ville Paris lieuville Maison des associations du 8e Paris Departement Paris

Maison des associations du 8e Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Judith Gautier, une intellectuelle d’exception Maison des associations du 8e 2023-03-16 was last modified: by Judith Gautier, une intellectuelle d’exception Maison des associations du 8e Maison des associations du 8e 16 mars 2023 Maison des associations du 8e Paris Paris

Paris Paris