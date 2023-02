JUDITH CHEMLA, ALPHONSE CEMIN LES LUNDIS MUSICAUX ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET, 17 avril 2023, PARIS.

JUDITH CHEMLA, ALPHONSE CEMIN LES LUNDIS MUSICAUX ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET. Un spectacle à la date du 2023-04-17 à 20:00 (2023-04-17 au ). Tarif : 13.0 à 30.8 euros.

LES LUNDIS MUSICAUX Soprano Judith Chemla • Piano Alphonse CeminLa comédienne mais aussi soprano Judith Chemla, remarquée pour sa vocalité dans une Traviata hybride mise en scène par Benjamin Lazar il y a quelques années, ou plus récemment lors d’un poignant Ave Maria dans Notre-Dame désertée durant la pandémie de Covid, fait aujourd’hui briller l’expressivité de sa voix légère dans le domaine de la mélodie française. Elle traverse Debussy et Poulenc accompagné par Alphonse Cemin, chef et pianiste, l’un des fondateurs de l’Ensemble le Balcon, directeur des Lundis musicaux de l’Athénée.Production : Le BalconAvec le soutien de la Karolina Blaberg Stiftung Judith Chemla, Cemin Alfonse Judith Chemla, Cemin Alfonse

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET PARIS 7 rue Boudreau Paris

