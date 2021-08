Marseille Bar des Amis Bouches-du-Rhône, Marseille Judge Not Bar des Amis Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bar des Amis, le vendredi 20 août à 18:30

Judge Not revisite la musique Jamaïcaine des 6o’s et 70’s, Ska, Early Reggae, Rocksteady, quelques détours par le Dub et ses delays hypnotiques, les plus grands standards des studios mythiques, de Studio One au Black Arc.

Entrée libre

Bar des Amis 23 avenue de la Pointe Rouge, 13008 Marseille

2021-08-20T18:30:00 2021-08-20T21:30:00

