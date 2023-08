RÉCITS DU DEHORS: LECTURE EN MUSIQUE AU RANCH DES BISONS DE DERSOU OUZALA DE VLADIMIR ARSENIEV Judenhoff Petit-Réderching, 15 septembre 2023, Petit-Réderching.

Petit-Réderching,Moselle

Lecture en musique : Yannick Unfricht accompagné d’Aurel King

Dans les forêts de l’Extrême-Orient russe, Vladimir Arseniev se prend d’amitié pour Dersou Ouzala, un chasseur Nanaïs qui voue au monde sauvage une dévotion ancestrale. La lecture de ce texte, portée à l’écran par Akira Kurosawa sera envoutée par les riffs de guitares d’Aurel King.

Petite restauration sur place à l’issue de la lecture.

Gratuit/ Tout public, dès 12 ans

Sur réservation (places limitées)

0387061576

contact@mediatheque-josephschaefer.fr

Lectures maintenues en cas de pluies, possibilités de repli.

Programme complet: http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/wp-content/uploads/2023/07/Recits-du-Dehors-2023.pdf. Tout public

Vendredi 2023-09-15 18:00:00 fin : 2023-09-15 20:30:00. 0 EUR.

Judenhoff Ranch des bisons

Petit-Réderching 57410 Moselle Grand Est



Musical reading: Yannick Unfricht accompanied by Aurel King

In the forests of the Russian Far East, Vladimir Arseniev befriends Dersou Ouzala, a Nanaï hunter with an ancestral devotion to the wild world. The reading of this text, brought to the screen by Akira Kurosawa, will be enchanted by the guitar riffs of Aurel King.

Light refreshments available after the reading.

Free/ Open to all, ages 12 and up

On reservation (limited places)

0387061576

contact@mediatheque-josephschaefer.fr

Readings held in case of rain, alternative locations available.

Full program: http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/wp-content/uploads/2023/07/Recits-du-Dehors-2023.pdf

Lectura musical: Yannick Unfricht acompañado por Aurel King

En los bosques del Lejano Oriente ruso, Vladimir Arseniev entabla amistad con Dersou Ouzala, un cazador nanaï con una devoción ancestral por el mundo salvaje. La lectura de este texto, llevado a la pantalla por Akira Kurosawa, estará encantada por los riffs de guitarra de Aurel King.

Tras la lectura, se ofrecerá un ligero refrigerio.

Gratuito/ Abierto a todos, a partir de 12 años

Con reserva previa (plazas limitadas)

0387061576

contact@mediatheque-josephschaefer.fr

Las lecturas se celebrarán en caso de lluvia; lugares alternativos disponibles.

Programa completo: http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/wp-content/uploads/2023/07/Recits-du-Dehors-2023.pdf

Lesung mit Musik: Yannick Unfricht begleitet von Aurel King

In den Wäldern des russischen Fernen Ostens freundet sich Vladimir Arseniev mit Dersou Uzala an, einem Nanaï-Jäger, der die Wildnis mit einer uralten Hingabe verehrt. Die Lesung dieses Textes, der von Akira Kurosawa verfilmt wurde, wird von den Gitarrenriffs von Aurel King begleitet.

Im Anschluss an die Lesung gibt es einen kleinen Imbiss vor Ort.

Kostenlos/ Für jedes Publikum ab 12 Jahren

Mit Reservierung (begrenzte Plätze)

0387061576

contact@mediatheque-josephschaefer.fr

Lesungen werden bei Regen fortgesetzt, Ausweichmöglichkeiten.

Vollständiges Programm: http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/wp-content/uploads/2023/07/Recits-du-Dehors-2023.pdf

