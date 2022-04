Jude Abu Zaineh, Soheila Esfahani, Xiaojing Yan – De l’art de vivre : Sur la communauté, l’immigration et la migration des symboles Centre culturel canadien, 13 mai 2022, Paris.

du vendredi 13 mai au vendredi 21 octobre à Centre culturel canadien

**Vernissage de l’exposition le jeudi 12 mai de 18h à 21h30 (dernière entrée à 21h), précédée d’une visite guidée à 17h** [**sur réservation**](https://canada-culture.org/event/jude-abu-zaineh-soheila-esfahani-xiaojing-yan-de-lart-de-vivre/#booking) **avec Catherine Bédard, commissaire de l’exposition.** Inconnues l’une de l’autre, venues de pays lointains, [Xiaojing Yan](https://yanxiaojing.com/), [Jude Abu Zaineh](https://www.judeaz.com/) et [Soheila Esfahani](https://soheila.ca/) sont réunies pour la première fois. **Elles ont en commun ce sentiment toujours étrange de vivre dans un entre-deux, pas tout à fait ancrées, voire même suspendues entre deux mondes**, attachées à des symboles d’appartenance à leur culture originaire qu’elles détournent néanmoins. La nourriture, le désir, la religion, la protection sont des enjeux de leur art, tout comme la technologie, la globalisation, la consommation. À la fois orientales et occidentales, **ces femmes immigrées de Chine, de Palestine et d’Iran tissent des liens qui transforment, déforment et démultiplient des images symboliques fortes :** un escalier, un pont, un mot, un poème, des motifs ornementaux, des mythes et légendes. Elles donnent une autre dimension à la notion d’identité culturelle, en présentant au spectateur des objets hybrides et industrialisés, dénaturés, loin de toute idéalisation de l’ailleurs et du passé. Une déesse filamenteuse rouge sang ; des motifs ornementaux grouillant d’une vie biologique ; les reproductions commerciales d’un oiseau traditionnel provenant d’impressions 3D, entre autres œuvres faisant librement migrer les symboles, proposent ici, dans cet ensemble inédit, **une réflexion à la fois puissante et intime sur un art du déplacement et de la diaspora.** **Commissaire : Catherine Bédard**

Entrée libre

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris Paris



