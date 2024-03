Judas Théâtre Tarascon, vendredi 29 mars 2024.

Judas Théâtre Tarascon Bouches-du-Rhône

Projetés sur le devant de la scène lors de leur participation

à La France a un incroyable talent, Nadia et Dakota nous

proposent une danse engagée, avec pour thème les

violences conjugales. Un spectacle original et bouleversant.

Nadia et Dakota, finalistes en France et aux USA de l’émission

La France a un incroyable talent, et champions du monde de

krump, s’engagent pour les violences conjugales, jusqu’à

défendre la cause sur la scène fédérale de l’ONU.

Un spectacle uppercut, qui met l’art de la danse en tant

qu’outil pédagogique sur les violences faites envers les

femmes.

Le spectateur est plongé dans l’intimité d’un couple, comme

s’il pouvait voir au travers du judas de la porte. Dans le huis

clos d’un appartement, on oscille entre poésie et violence

silencieuse, vidéos flashback et instants présents…

Cette interprétation intense montre l’emprise, la

manipulation, la culpabilité ainsi que la difficulté à partir

du domicile pour les personnes vivant cette situation. […]



La prestation bluffante de Dakota et Nadia a bouleversé le

public. Nice-Presse



Ils réussissent à nous ouvrir les yeux et nous faire rentrer

dans leur monde merveilleux teinté de violence le nôtre.

Le Temps



De et avec Nadia Ladeiras et Dakota Simao

Création lumières Valentin Jacquaz

Costumes Jessica Calvano

Prométhée Production 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 21:30:00

Théâtre 2 Rue Eugène Pelletan

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Judas Tarascon a été mis à jour le 2024-03-19 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)