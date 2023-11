EN ATTENDANT NOËL À JUBLAINS Jublains, 9 décembre 2023, Jublains.

Jublains,Mayenne

Le Petit Jub’ Café et l’association Un jour à Jublains vous proposent une journée d’animations en attendant Noël..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 23:30:00. .

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire



Le Petit Jub’ Café and the association Un jour à Jublains offer a day of entertainment in the run-up to Christmas.

El Petit Jub’ Café y la asociación Un jour à Jublains ofrecen una jornada de animación en vísperas de Navidad.

Das Petit Jub’ Café und der Verein Un jour à Jublains bieten Ihnen einen Tag voller Animationen in Erwartung von Weihnachten.

