LES NUITS DE LA MAYENNE – STARSHIP GROOVERS Place des Diablintes, 29 juillet 2023, Jublains.

Les nuits de la Mayenne est un festival itinérant mêlant théâtre, danse, cirque et arts de rue qui met en lumière la richesse du patrimoine. Il fête cette année ses 50 ans !.

2023-07-29

Place des Diablintes

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire



Les nuits de la Mayenne is an itinerant festival mixing theater, dance, circus and street arts that highlights the richness of our heritage. It celebrates its 50th anniversary this year!

Les nuits de la Mayenne es un festival itinerante que combina teatro, danza, circo y artes de calle y que pone de relieve la riqueza de nuestro patrimonio. Este año celebra su 50 aniversario

Les nuits de la Mayenne ist ein Wanderfestival, das Theater, Tanz, Zirkus und Straßenkunst miteinander verbindet und den Reichtum des Kulturerbes hervorhebt. Es feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen!

