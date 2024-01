CONCERT AU MUSÉE : MOOJIGEN Musée archéologique départemental Jublains, dimanche 4 février 2024.

CONCERT AU MUSÉE : MOOJIGEN Musée archéologique départemental Jublains Mayenne

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04 16:30:00

Le musée archéologique de Jublains accueille Yuichiro Maeda, guitariste et compositeur japonais.

Yuichiro Maeda a été élevé dans une famille à la fois respectueuse des traditions ancestrales et très ouverte sur le monde, deux notions qui marqueront sa vie personnelle et professionnelle.

Nourri de musique anglaise dès le plus jeune âge, il part étudier à la LIPA de Liverpool (école fondée par Paul Mc Cartney), avant de parcourir l’Europe vers de nouveaux horizons musicaux avec son groupe Yanéka. Il vit et travaille aujourd’hui en Mayenne avec sa famille.

Depuis plusieurs années il développe ses talents de compositeur pour l’audiovisuel, d’ingénieur du son et de performeur en solo en tant que Moojigen (japonais pour « sans dimension »), travaillant un son sans limites ni barrières aux inspirations très diverses, à la fois atmosphérique, post-rock, électro, moderne et rétro. Grâce à sa guitare, un parterre de pédales et un archet de violoncelle, il crée sur scène un tissu d’expérimentations sonores basé sur des loops enregistrées en direct qui se démultiplient et une guitare qui n’en est plus une, se changeant tour à tour en voix, cordes ou encore percussions.

Repoussant toujours plus les limites du guitariste soliste, il transporte ainsi le spectateur dans un monde flottant, tentant de faire ressentir sa musique physiquement, afin que chacun puisse s’évader dans un univers parallèle et très personnel.

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération

Jublains 53160



