Angevillers Moselle À l’occasion du 75ème anniversaire de l’église Saint-Michel, inaugurée en 1947, Angevillers sera replongé dans l’ambiance de l’époque pendant une semaine de festivités.

Exposition “Eglise Saint-Michel, 75 ans de souvenirs” à l’Eglise. Parcours de découverte patrimonial dans les rues du village. Rue Fontoy Eglise Saint Michel Angevillers

