Angevillers Moselle À l’occasion du 75ème anniversaire de l’église Saint-Michel, inaugurée en 1947, Angevillers sera replongé dans l’ambiance de l’époque pendant une semaine de festivités.

Concert “Tracto Guinguette” par la compagnie Coffee Potes.

Restauration sur place dès 20h.

Venez en tenue vintage : une boisson offerte ! jubile.saint.michel@gmail.com +33 3 82 59 49 00 http://www.angevillers.fr/ Mairie Angevillers

