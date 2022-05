JUBILÉ SAINT-MICHEL – CINÉMA EN PLEIN AIR

JUBILÉ SAINT-MICHEL – CINÉMA EN PLEIN AIR, 18 juin 2022, . JUBILÉ SAINT-MICHEL – CINÉMA EN PLEIN AIR

2022-06-18 22:30:00 22:30:00 – 2022-06-18 À l’occasion du 75ème anniversaire de l’église Saint-Michel, inaugurée en 1947, Angevillers sera replongé dans l’ambiance de l’époque pendant une semaine de festivités.

Cinéma en plein air : Qui veut la peau de Roger Rabbit ? Venez avec votre chaise longue (et votre plaid pour les plus frileux !).

Restauration sur place dès 20h : pizzas/ flamms sur réservation. dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville