JUBILÉ SAINT-MICHEL – CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION

JUBILÉ SAINT-MICHEL – CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION, 18 juin 2022, . JUBILÉ SAINT-MICHEL – CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION

2022-06-18 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-18 A l’occasion du 75e anniversaire de l’église Saint-Michel, inaugurée en 1947, Angevillers sera replongé dans l’ambiance de l’époque pendant une semaine de festivités.

Cérémonie de commémoration de l’appel du 18 juin. jubile.saint.michel@gmail.com +33 3 82 59 49 00 dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville