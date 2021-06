Paris Notre-Dame du Bon Conseil Paris Jubilé sacerdotal du Père Jean-Luc PAPET Notre-Dame du Bon Conseil Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jubilé sacerdotal du Père Jean-Luc PAPET Notre-Dame du Bon Conseil, 22 juin 2021-22 juin 2021, Paris. Jubilé sacerdotal du Père Jean-Luc PAPET

Notre-Dame du Bon Conseil, le mardi 22 juin à 19:00

Vous êtes tous cordialement invités à entourer le père ce soir-là et à rendre grâce pour ces 25 ans de ministère ! Après la messe, un temps de convivialité sera possible sur la cour en respectant les consignes sanitaires. 25 ans de sacerdoce ! Notre-Dame du Bon Conseil 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-22T19:00:00 2021-06-22T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Notre-Dame du Bon Conseil Adresse 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Ville Paris lieuville Notre-Dame du Bon Conseil Paris