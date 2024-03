Jubilé du National 4/5 Bizet, Symphonie en ut / Pierre-Laurent Aimard Maison de la Radio et de la Musique Paris, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

Venez assistez au concert symphonique autour des 90 ans du National

Pleins feux sur la musique française pour le troisième volet du Jubilé du National. Les Oiseaux exotiques qui chantent dans cette partition ont « de merveilleux plumages colorés, confie Messiaen, ces couleurs très vives sont dans la musique : toutes les couleurs de l’arc-en-ciel y circulent, y compris le rouge, couleur des pays chauds et du beau Cardinal de Virginie ! » Le rêve pour un anniversaire ! Le tout sous l’œil d’un Bizet de dix-sept ans et de la tendre révérence de Maurice Ravel à François Couperin, dont nous rappellerons l’adage: «Je préfère ce qui me touche à ce qui me surprend».

MAURICE RAVEL

Le Tombeau de Couperin

OLIVIER MESSIAEN

Les Oiseaux exotiques

GEORGES BIZET

Symphonie en ut

JACQUES IBERT

Bacchanale

PIERRE-LAURENT AIMARD piano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

CRISTIAN MĂCELARU direction

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/jubile-du-national-45/bizet-symphonie-en-ut-pierre-laurent-aimard contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228873029099

