Jubilé du National 3/5 Ravel, Boléro / Gautier Capuçon Maison de la Radio et de la Musique Paris, mardi 26 mars 2024.

Le mardi 26 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

Venez assister au concert symphonique avec Gautier Capuçon

L’Orchestre National de la France remonte les couloirs du temps, et pour fêter son 90e anniversaire, retient quelques pages à l’affiche de ses premiers concerts en 1934. A l’époque, Maurice Ravel et Paul Dukas sont encore bien vivants, et si L’Apprenti sorcier semble déjà vieux, le vent de panique qui a accueilli le Boléro au palais Garnier en 1928 agite toujours les esprits. Autour de ces symboles, Cristian Măcelaru parcourt les Images de Claude Debussy et, sur des accents baudelairiens, embrasse les mondes de Dutilleux aux côtés de Gautier Capuçon.

PAUL DUKAS

L’Apprenti sorcier

HENRI DUTILLEUX

Tout un monde lointain, concerto pour violoncelle

CLAUDE DEBUSSY

Images

MAURICE RAVEL

Boléro

GAUTIER CAPUÇON violoncelle

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

CRISTIAN MĂCELARU direction

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/jubile-du-national-35/ravel-bolero-gautier-capucon contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228861336927

Frank Grimm