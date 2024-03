Jubilé du National 1/5 Berlioz, La Damnation de Faust / Opéra en version de concert Théâtre des Champs-Elysées Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 19h30 à 22h00

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

Venez assister au 1er concert du Jubilé du National

Le premier concert du Jubilé essuie une déferlante Berlioz, avec La Damnation de Faust, ni tout à fait opéra ni tout à fait symphonie, mais « légende dramatique», nous indique Hector B., et dont Marche hongroise, Ballet des Sylphes et Course à l’abîme concourent au miracle de l’hybridation infernale, jamais aussi efficace qu’au concert. Faut-il enfin rappeler que Berlioz, fêté jadis par Charles Munch ou Leonard Bernstein, s’inscrit comme nul autre dans les gènes de l’Orchestre National de France ?

HECTOR BERLIOZ

La Damnation de Faust

JOHN IRVIN ténor (Faust)

STÉPHANIE D’OUSTRAC mezzo-soprano (Marguerite)

PAUL GAY basse (Méphistophélès)

FRÉDÉRIC CATON basse (Brander)

CHŒUR DE RADIO FRANCE

JOSEP VILA I CASAÑAS chef de chœur

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

CRISTIAN MĂCELARU direction

Théâtre des Champs-Elysées 15 Avenue Montaigne 75008

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/opera/jubile-du-national-15/berlioz-la-damnation-de-faust-opera-en-version-de-concert contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228883700951

Christophe Abramowitz