Jubilé de la Reine d’Angleterre La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant

Jubilé de la Reine d’Angleterre La Forêt-Fouesnant, 4 juin 2022, La Forêt-Fouesnant. Jubilé de la Reine d’Angleterre Manoir du Stang Le Stang La Forêt-Fouesnant

2022-06-04 – 2022-06-04 Manoir du Stang Le Stang

La Forêt-Fouesnant Finistère Queen’s Platinium Jubilee Activités royales pour fêter le jubilé de la Reine d’Angleterre, Elizabeth II. – Atelier créatifs – De 14h00 à 17h00 :

Confection de drapeaux anglais, couronnes de la Reine, coloriages, décorations de biscuits royaux…

Pour les enfants de 3 à 11 ans. – Platinium Pudding Competition – 17h30 :

Apportez votre pudding. Election du meilleur pudding. Dégustation et tea time. – Royal Family Photo Booth – Concours de selfies – 18h00 :

Résultats de l’élection de la photo la plus originale avec la Reine. Inscriptions obligatoires auprès de l’office de tourisme pour tous les ateliers. accueil@foret-fouesnant-tourisme.com +33 2 98 51 42 07 http://www.foret-fouesnant-tourisme.com/ Queen’s Platinium Jubilee Activités royales pour fêter le jubilé de la Reine d’Angleterre, Elizabeth II. – Atelier créatifs – De 14h00 à 17h00 :

Confection de drapeaux anglais, couronnes de la Reine, coloriages, décorations de biscuits royaux…

Pour les enfants de 3 à 11 ans. – Platinium Pudding Competition – 17h30 :

Apportez votre pudding. Election du meilleur pudding. Dégustation et tea time. – Royal Family Photo Booth – Concours de selfies – 18h00 :

Résultats de l’élection de la photo la plus originale avec la Reine. Inscriptions obligatoires auprès de l’office de tourisme pour tous les ateliers. Manoir du Stang Le Stang La Forêt-Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Forêt-Fouesnant Autres Lieu La Forêt-Fouesnant Adresse Manoir du Stang Le Stang Ville La Forêt-Fouesnant lieuville Manoir du Stang Le Stang La Forêt-Fouesnant Departement Finistère

La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-foret-fouesnant/

Jubilé de la Reine d’Angleterre La Forêt-Fouesnant 2022-06-04 was last modified: by Jubilé de la Reine d’Angleterre La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant 4 juin 2022 finistère La Forêt-Fouesnant

La Forêt-Fouesnant Finistère