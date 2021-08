Nantes Eglise Notre Dame de Bon Port Loire-Atlantique, Nantes JUBILATE DEO de DAN FORREST Eglise Notre Dame de Bon Port Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 16:30 18:30

Gratuit : non Tarif plein : 10 €, Tarif réduit : 6 €Billetterie sur place ou sur BILLETWEB.FR Tout public Á l’occasion de la réouverture de l’église NOTRE-DAME de BON PORT, 2 concerts exceptionnels avec 200 participants, la Schola Cantorum de Nantes, les jeunes chanteurs de la Maîtrise de la Perverie, l’Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire présentent sous la direction de Thierry BRÉHU, avec les solistes : Carole Boulanger et Corinne Bahuaud, le JUBILATE DEO de DAN FORREST (compositeur américain né en 1978). Une œuvre lumineuse de 2016 avec ensemble instrumental qui reprend le texte du psaume 100 : “Réjouissez-vous dans le Seigneur”. Elle se compose de 7 mouvements distincts, chacun étant chanté dans une langue différente, et écrit dans le style musical caractérisant le peuple représenté. Vous pourrez ainsi entendre un mouvement en Latin, puis un autre en Hébreu et Arabe, en Chinois, en Zoulou, en Espagnol et en Anglais, unissant les peuples dans la musique et la joie du JUBILATE DEO. Eglise Notre Dame de Bon Port 6 Place du Sanitat Centre-ville Nantes

