La réception traditionnelle des couples fêtant leur jubilé de 50, 60, 65 ou 70 ans de mariage dans l’année se déroulera le lundi de Pâques 18 avril 2022. Pour rappel, les couples habitant Roubaix qui totalisent un nombre suffisant d’années de mariage peuvent encore s’inscrire pour la promotion 2022 en se présentant, munis de leur livret de famille à la : Mairie Centre Grand’Place – Accueil Central Mairie des quartiers Est, 71 avenue de Verdun Mairie des quartiers Ouest, 187 rue de l’Epeule Mairie des quartiers Sud, 188 bd de Fourmies Mairie des quartiers Nord, 14 place de la Fosse aux Chênes du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le samedi matin de 8 h 30 à 12 heures. Celles-ci seront reçues jusqu’au samedi 19 mars 2022. Cérémonie des Jubilaires de Pâques Salle des Mariages – Hôtel de Ville Grand Place Roubaix Roubaix Centre Nord

